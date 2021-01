Angrafe canina in Gallura, ecco il programma del mese di gennaio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anche col nuovo anno prosegue in Gallura l'attività dell'anagrafe canina, garantita dai veterinari della Assl di Olbia. L’Area socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale. Il Servizio Anagrafe canina e Randagismo zona Nord dell’Ats Sardegna ricorda che i proprietari di cani hanno l’obbligo di iscrivere il proprio animale in anagrafe entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della loro eventuale cessione. Per il territorio della Gallura eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Assl di Olbia, presso la struttura San Giovanni di Dio; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 0789/ 552220 – 158 o all’indirizzo mail animali.affezione.olbia@atssardegna.it ; ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati. Il Servizio di Anagrafe canina e Randagismo comunica che, in assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel Comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni. Inoltre, considerato che nell’ultimo anno in alcuni Comuni il numero degli animali prenotati per ciascuna seduta è stato relativamente basso, il servizio verrà garantito mensilmente presso i Comuni di Olbia, Arzachena, Tempio Pausania e Santa Teresa mentre negli altri Comuni avrà cadenza bimestrale (Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre).- ad un medico Veterinario libero professionista, accreditato dalla Assl.I veterinario provvedono a inserire sotto la cute del cane un microchip che consentirà di identificherà in modo univoco e permanente il cane e, contemporaneamente, iscrivere il cane nell'anagrafe canina della Regione Sardegna. Calendario dell’anagrafe canina del mese di gennaio 2021Il Servizio di Anagrafe canina e Randagismo della Assl di Olbia ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra parentesi al fianco del Comune). Gli appuntamenti saranno fissati a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro, in modo da impedire assembramenti nello spazio di attesa. L'accesso al locale dell'anagrafe deve avvenire seguendo l'ordine di prenotazione, il detentore del cane deve indossare la mascherina.11.01.2021 – Nel comune di Arzachena (ore 09.00) (tel. 0789/81111 - 849121); 12.01.2021 - Nel comune di Sant’Antonio di Gallura (ore 09.00) (079/669013); Luogosanto (ore 10.30) (tel. 079/5621929);14.01.2021 – Nel comune di Palau (ore 09.00) (0789/790672); La Maddalena, canile (ore 10.00) (0789/790672);15.01.2021 - Nel comune di Santa Teresa di Gallura (ore 10.00) (tel. 0789/740907);18.01.2021 - Nel comune di Calangianus (ore 09.00) (079/6600218 - 336/243875); Luras (ore 10.00) (tel. 079/645205); Budduso’ (ore 10.00) (tel. 079/7159009); Alà dei Sardi (ore 11.15) (tel. 079/7239003);19.01.2021 – Nel comune di Monti (ore 10.00) (tel. 0789/478223); Tempio Pausania (ore 10.00) (079/679943); Telti (ore 11.15) (0789/43007);20.01.2021 - Nel comune di Budoni (ore 10.00) (0784/844007 - 843001); San Teodoro (ore 11.15) (tel. 0784/852010);21.01.2021 – Nel comune di Aggius (ore 09.30) (tel. 079/620339 – 328/0132488); Bortigiadas (ore 10.30) (tel. 079/627014); 22.01.2021 - Nel comune di Aglientu (ore 10.00) (tel. 079/6579115);25.01.2021 - Nel comune di Badesi (ore 09.30) (tel. 079/683155); Trinità d’Agultu e Vignola (ore 10.30) (tel. 079/6109920); Padru (ore 10.00 ) (tel. 0789/454017); Loiri Porto San Paolo (ore 11.15) (tel. 0789/415013 – 348/6549351);26.01.2021 - Nel comune di Golfo Aranci (ore 10.00) (tel. 0789/612921); Olbia, al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini (ore 15.00) (tel. 0789/52002); 27.01.2021 – Nel comune di Oschiri (ore 10.00) (tel. 079/7349106 - 107); Berchidda (ore 11.15) (tel. 079/7039008);Informazioni sul calendario dell’anagrafe canina possono esser fornite anche da ciascun ufficio comunale