A Calangianus, i militari della stazione carabinieri hanno sanzionato per inosservanza delle misure previste dalla normativa contenimento contagio covid-19 il titolare di un bar/pizzeria perchè stava conducendo l’attività di ristorazione oltre il limite orario consentito delle 23. Sono stati sanzionati anche nove clienti presenti per non aver osservato l’obbligo di permanenza nella propria abitazione entro le ore 23.