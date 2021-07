Mercoledì 14 interruzione erogazione dell'acqua a San Pantaleo

OLBIA. Si comunica che mercoledì prossimo 14 luglio, saranno installate nuove apparecchiature idrauliche nell’impianto di Sollevamento Idrico Sa Simedda in località San Pantaleo. Per realizzare l’intervento sarà necessario interrompere il flusso in entrata alle vasche di accumulo, tale intervento comporterà l’interruzione del flusso idrico con conseguente disservizio di fornitura alle utenze. Le zone e vie interessate saranno: Frazione di San Pantaleo: dalle ore 8.30 alle ore 13 cali di portata e pressione; Frazione di San Pantaleo: dalle ore 13 alle 18 interruzione di fornitura alleutenze.





Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 18 con conseguente riavvio dell’erogazione senza ulteriore preavviso. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.



