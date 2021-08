Un esemplare di Pinna Nobilis come souvenir, sanzionati quattro turisti spagnoli

L’esemplare del mollusco rientra tra le specie protette, come previsto dalla Direttiva n. 92/43/CE, relativa alla tutela e conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche, ed era stato prelevato, secondo quanto riferito dagli stessi, a titolo di “souvenir” da una spiaggia di Alghero. Pertanto, al termine del servizio, i finanzieri hanno sequestrato l’esemplare di mollusco in argomento e hanno verbalizzato i quattro turisti spagnoli per l’illecito commesso: ognuno di loro dovrà pagare una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 3mila euro.



, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno della sottrazione di sabbia, ciottoli e conchiglie dagli arenili dell’Isola. In particolare, i militari hanno controllato un’autovettura con a bordo 4 turisti spagnoli al momento dell’imbarco sulla nave diretta a Barcellona. Il controllo ha permesso di rinvenire un raro esemplare di “Pinna Nobilis”, più comunemente conosciuta con il nome di “Nacchera di Mare”, della lunghezza di quasi 60 centimetri, occultato all’interno dei bagagli contenuti nell’autovettura dei predetti turisti.Infatti, la legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/2017, a tutela dei litorali sardi, prevede per chiunque asporti, detenga, venda anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare, in assenza di autorizzazione, l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa da euro 500 a 3mila euro. L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito di un’attenta ed approfondita analisi di rischio, coordinata e diretta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, sui dati e le informazioni raccolti per il monitoraggio dei punti di ingresso ed uscita portuali e aeroportuali della Provincia di Sassari, volta al contrasto degli illeciti alla normativa doganale.