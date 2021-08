Loiri Porto San Paolo festeggia la terza centenaria del 2021

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Festa grande nel borgo di Oviló dove zia Maria Casaccheddu ha festeggiato il secolo di vita. Nata il 22.8.1921 per anni ha fatto la bidella e ha sempre vissuto in campagna insieme al marito, di cui è rimasta vedova diversi anni fa. Longeva per dna, il padre era venuto a mancare all’età di 107 anni, la nonnina di Loiri Porto San Paolo ha festeggiato lo straordinario traguardo circondata dall’affetto della figlia Gavina, dei parenti e degli amici.Per lei don Andrea Raffatellu ha celebrato la messa alla quale ha partecipato anche il sindaco Francesco Lai e alcuni amministratori. Il primo cittadino, a nome dell’intera comunità, ha consegnato alla centenaria una targa con su scritto “Alla cara concittadina Maria Casaccheddu per i suoi splendidi 100 anni con l’augurio di tanta serenità”.