Scontro frontale tra due autovetture a Baja Sardinia: due feriti

Intorno alle 7.50 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP59 bis, nei pressi di Baia Sardinia per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause da accertare. Dopo l'impatto una Lancia Ypsilon si è rovesciata su un fianco; feriti i 2 conducenti trasportati all'ospedale di Olbia da 2 ambulanze del 118. La squadra ha messo in sicurezza I veicoli, ha collaborato col personale sanitario nell'assistenza ai feriti, per poi bonificare l'area dell'incidente. Sul posto anche la Polizia Locale di Arzachena.