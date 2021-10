Al via la vendita dei biglietti Volotea per la continuità territoriale sarda

OLBIA. Ieri sera e nella prima mattinata grandissima la preoccupazione per la mancanza di possibilità di prenotazione sul sito Volotea. Ma nelle scorse ore la compagnia spagnola ha inserito i nuovi voli sul portale. I biglietti aerei relativi alle rotte in continuità territoriale sono ora in vendita. Possono essere acquistati on line, presso le biglietterie o tramite le agenzie di viaggio.







Due voli da Olbia per Roma Fiumicino alle 7.15 del mattino e alle 19.15 della sera e due per il rientro da Roma Fiumicino a Olbia alle 8.50 e 20.50.







Due i collegamenti, mattina e sera, anche sulla tratta Olbia-Milano Linate alle 7.00 e alle 19 e sulla MIlano Linate-Olbia alle 8.50 e 20.50.







Da Alghero verso Roma Fiumicino voli in partenza la mattina alle 7.15 e 19.15 la sera e da Roma Fiumicino ad Alghero alle 8.50 e 20.50.







Da Alghero verso Milano Linate, invece, voli alle 7 e alle 19 e da MIlano Linate ad Alghero alle 8.40 e 20.40.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione