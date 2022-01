Martedì a Loiri Porto San Paolo nuovo screening covid per la popolazione

Sarà possibile accedere al gazebo per l’effettuazione dei tamponi, direttamente con la propria auto. Il personale medico effettuerà il tampone senza scendere dall’autoveicolo per consentire maggiore velocità delle operazioni.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nella giornata di martedì 18 dalle ore 9 a Loiri sarà possibile effettuare il tampone Drive In, grazie alla collaborazione con l’Ats che sarà presente con una squadra di personale medico. Lo screening è riservato ai soggetti attualmente positivi e ai loro contatti stretti da testare come casi sospetti, che verranno contattati preventivamente dagli uffici comunali. In questo modo chi è positivo avrà la possibilità di testare la sua situazione ed eventualmente essere liberato dall’isolamento oppure essere comunque preso in carico dall’Ats, anche per tutte le operazioni successive in merito a certificato di guarigione e rilascio del green pass aggiornato.Lo screening avrà luogo nella via adiacente al Municipio di Loiri, con entrata a senso unico dalla Via Mascagni e uscita dalla Via Donizzetti. Le vie interessate per la giornata subiranno una variazione dei sensi, e sarà in vigore il divieto di sosta per evitare ingorghi e consentire ad eventuali mezzi di soccorso il passaggio.L’inizio dello screening avverrà alle ore 9.00 e sarà necessario portare con se la tessera sanitaria.Allegato al presente la mappa, con l’identificazione delle vie indicate per il drive in e il senso di marcia.