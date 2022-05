Premio letterario città di Olbia, pubblicato il bando

Il testo ben leggibile e stampato su foglio A4 (cm. 21x29,7) scritto con carattere Times New Roman corpo 12, con interlinea doppia, non dovrà superare le 10 cartelle, per quanto riguarda le tre sezioni di racconti brevi, nonché le 60 righe per le sezioni di poesia. Il Premio è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Non sono ammessi scritti che siano stati premiati in altre iniziative o concorsi o che siano stati pubblicati in qualsiasi forma. La busta dovrà essere consegnata a mano o spedita (farà fede il timbro postale) presso l’ufficio protocollo del Comune di Olbia entro il giorno 31 agosto 2022.







I testi, firmati digitalmente, potranno altresì essere presentati tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it





Le opere risultate prime tre classificate nelle sezioni saranno contenute in un volume antologico pubblicato a cura dell’amministrazione comunale. Ai medesimi vincitori sarà, altresì, consegnata un targa di riconoscimento e n. 30 copie del predetto volume.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Anche quest'anno pubblichiamo il bando con cui invitiamo a partecipare al concorso. – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra - Speriamo in una partecipazione ricca e qualificata che continui a riempire di contenuti il Premio e ponga la nostra città sempre più al centro di queste politiche culturali, soprattutto per i giovani scrittori che vorranno essere protagonisti di questa edizione dell’evento».Il Premio si articola in quattro sezioni per racconti brevi: in lingua italiana; in gallurese e logudorese, in tutte le varianti; per bambini in lingua italiana; junior (età compresa tra i 10 ed i 16 anni non compiuti). Presente inoltre la sezione unica di componimenti poetici, in rima o versi sciolti, in gallurese e logudorese, in tutte le varianti. Il tema è libero per tutte le sezioni.Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria che determinerà una graduatoria basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. A ciascuno dei prime tre classificati nelle varie sezioni, verranno corrisposti i seguenti premi: 1° classificato: euro 500,00; 2° classificato: euro 300,00; 3° classificato: euro 200,00.A discrezione della giuria, potranno essere assegnate menzioni speciali ad opere ritenute comunque meritevoli; agli autori individuati verranno consegnati attestati di merito.Il bando integrale e la modulistica necessaria alla partecipazione è reperibile sul sito del Comune di Olbia.Il Premio Letterario Città di Olbia IX edizione è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.