Marco Piro nuovo presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia a Olbia

Alla fine del proprio intervento lo stesso consigliere comunale ha proposto come Presidente del circolo cittadino, il tesserato Marco Piro. L’assemblea con votazione palese, ha accolto calorosamente e ratificato l’unica candidatura pervenuta. Il Coordinatore Gigi Carbini, ha espresso grande soddisfazione per il voto unanime espresso dalla assemblea e per la designazione di Marco Piro. Lo stesso Carbini augura che il consenso del partito possa consolidarsi e crescere territorialmente cosi come sta già avvenendo al livello nazionale, ed ha formalmente richiesto al neo Presidente, tempi rapidi per la apertura ufficiale del circolo cittadino di FDI “Davide Rossi”. Carbini ringrazia per la partecipazione l’On.le Deidda Sasso ed il Coordinatore regionale Antonella Zedda per il lavoro svolto, e per la continua e proficua presenza sul territorio.







Il coordinatore Regionale Antonella Zedda ha così commentato: «Arrivare a scegliere Marco Piro come referente cittadino è il giusto punto di partenza per un partito che ha deciso di crescere senza escludere. Il lavoro della classe dirigente storica affiancato al lavoro dei nuovi arrivati è il giusto motore per una ripartenza con il botto. FDI si sta strutturando sul livello nazionale e regionale per dimostrare di poter essere il primo partito d’Italia non solo per i voti ma soprattutto per le capacità nel fare buona politica. Un forte in bocca al lupo a Marco e a tutti gli olbiesi tesserati a Fratelli di Italia».





Il deputato Deidda Sasso ha espresso soddisfazione per la scelta: «Sono molto felice che stiamo ricostruendo un'unità del movimento venuta meno nelle recenti amministrative ma come annunciato si sta lavorando per rappresentare sia nel consiglio comunale sia in città la destra e il centrodestra, un'area che, usando le parole di Giorgia Meloni, rappresenti veramente il mondo conservatore, alternativo alla deriva progressista che tanti danni sta facendo al governo dell'Italia. Saremo una forza politica responsabile e se di opposizione, anche in città sarà costruttiva e mai per distruggere”.





Marco Piro ha poi dichiarato: «Ringrazio il partito al livello locale e regionale, e gli iscritti di Olbia che hanno voluto onorarmi di questa grande responsabilità. Non sarà facile capitalizzare il grande consenso che FDI sta riscuotendo a livello nazionale, ma abbiamo gli strumenti e le risorse umane per poterlo fare. Da subito lavorerò con gli iscritti per designare un direttivo di qualità, e render operativa la sede del nostro circolo cittadino».

Il coordinatore di Fratelli d’Italia, Gigi Carbini, informa che in data 17 giugno 2022, alle 20, presso l’Hotel ForYou di via Acquedotto Romano a Olbia, con presenza dell’onorevole Salvatore Deidda Sasso e il vice sindaco di La Maddalena Federica Porcu, si e tenuta l’ assemblea degli iscritti.Dopo gli interventi dei numerosi iscritti che hanno partecipato alla assemblea, in merito alla nomina del Presidente di circolo, il Consigliere Comunale di Olbia Eugenio Carbini, intervenendo sul punto all’odg, ha chiesto alla assemblea che venisse trovata una figura con una certa esperienza amministrativa, con capacita di dialogo con le forze politiche cittadine, e che potesse rappresentare al meglio il partito al livello locale.