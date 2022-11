Continuità territoriale aerea, la Regione precisa

Sui tempi di pubblicazione



Dovendo necessariamente garantire la continuità territoriale a partire dal febbraio 2023 e comunque per un tempo limitato (ottobre 2024) i ristretti tempi a disposizione non hanno consentito di riaprire il sempre confronto con la Commissione europea per un nuovo Progetto di OSP, e tanto meno di proporre un nuovo modello che introducesse la tariffa unica, la quale è stata in tutti i modi ostacolata dalla medesima Commissione europea nella fase di confronto dell’attuale modello, nonché dei precedenti; al riguardo la previsione di una tariffa per i non residenti lavoratori parificata alla tariffa dei residenti per il periodo invernale è certamente un risultato significativo.





In seguito ad alcuni articoli di stampa la Regione intende comunicare i termini esatti della vicenda reasltiva alla continuità aerea. Ecco il comunicato: "Il nuovo bando recentemente pubblicato è disciplinato dal medesimo decreto ministeriale n. 466/2021 che ha costituito la base normativa degli oneri di servizio pubblico accettati da Ita e da Volotea, senza compensazione. Quindi stessi contenuti, stesse clausole, medesima procedura, medesima opzione tra accettazione senza compensazione e senza esclusiva ovvero esclusiva con compensazione. Unica vera differenza: la compensazione ridotta avendo tenuto conto dei crescenti ricavi post pandemia.Si tratta di una procedura interistituzionale e totalmente disciplinata dalla normativa europea, nazionale e regionale nell’ambito della quale vengono definiti i contenuti della continuità territoriale. In particolare, il Regolamento CE n. 1008°/2008 prevede che l’imposizione di oneri di servizio pubblico avvenga esclusivamente nella misura necessaria a garantire che sulle rotte onerate siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.La legge n. 144 del 1999 detta disposizioni puntuali sulla procedura da seguire.La Regione è già impegnata nella elaborazione di un nuovo modello di continuità territoriale per la garanzia della connettività, che tenga dell’evoluzione della domanda di traffico nel periodo post pandemico, e della volontà di difendere in ogni sede il diritto alla definizione di una politica tariffaria che garantisca lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.E’ ingannevole stabilire un nesso logico tra l’adozione della tariffa unica e la previsione normativa che stanzia 30 milioni di euro a favore della Continuità territoriale aera della Sardegna, insinuando un uso improprio delle risorse.Il competente Ministero ha assistito e accompagnato l’attuale modello di OSP in tutte le sue fasi, e ha potuto verificare la contrarietà della Commissione europea all’adozione della tariffa unica, ma anche l’atteggiamento rigidamente contrario a porre un tetto massimo alla tariffa dei non residenti.L’attuazione della norma richiamata è stata, pertanto, condivisa con il competente Ministero".