Bonus energia e affitti a Olbia, pubblicata la graduatoria

L’Assessore alle Politiche Sociali comunica ai cittadini che hanno presentato domanda per accedere al Contributo denominato “Bonus Energia - Gas – Canone di Locazione” che la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco degli esclusi sono pubblicati nel Sito istituzionale del Comune di Olbia. Si informano gli interessati che per motivi di tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, le graduatorie sono state pubblicate omettendo i dati personali.Gli interessati potranno verificare la propria posizione in graduatoria presso l’Ufficio del Front office dei Servizi Sociali in via Perugia n. 3 o rivolgendosi al seguente recapito telefonico: 0789/52172.