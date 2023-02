Cup ticket a La Maddalena servizio aperto anche il sabato mattina

Restano invariati gli orari di apertura negli altri giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00. Si ricorda agli utenti che è possibile accedere ai servizi di prenotazione e pagamento visite anche online, da pc o smartphone, attraverso il sito web cupweb.sardegnasalute.it.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha disposto l’apertura del servizio Cup-Ticket anche il sabato mattina. Lo sportello, situato, al piano terra dell’Ospedale Paolo Merlo, resterà aperto al pubblico in quella giornata dalle 9.00 alle 12.30. L’estensione del servizio è stata voluta dalla Direzione della Asl per offire maggiori possibilità di accesso all’utenza, sia per la prenotazione delle visite che per le operazioni di pagamento delle prestazioni sanitarie.