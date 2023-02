Sabato prossimo a Olbia ritorna il mercato contadino del Community Hub

Si tratta del terzo appuntamento, dopo quelli dei mesi di dicembre e gennaio. L’iniziativa si svolge ogni terzo sabato del mese e ha l’obiettivo di fornire un servizio alla comunità, consentire l’accesso diretto al cibo sano e di qualità, creare un momento di confronto e scambio sulle buone pratiche alimentari e agricole.





La partecipazione è gratuita. I produttori agricoli di Olbia e dintorni che volessero partecipare possono contattare la portineria del community hub, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, chiamando il numero 345 9990314, o scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it.

Nuovo appuntamento per il mercato contadino, presso il community hub di Olbia, sabato 18 febbraio dalle 8.30 alle 13.30. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow Food Youth Network Sardegna e Slow Food Gallura. Dalle 8 alle 12 sarà presente, nel piazzale antistante la struttura di via Perugia 3 nel quartiere Poltu Quadu, un’autoemoteca dell’Avis per una donazione straordinaria di sangue.Fino ad oggi diversi produttori agricoli locali e anche provenienti da diverse parti della Sardegna hanno portato eccellenti prodotti agricoli, dall’olio alla pasta, dal formaggio al vino, passando per miele, riso, marmellate e zafferano. Sabato prossimo saranno presenti i seguenti produttori: Agricura (Gonnosfanadiga), Anima Mundi (Cabras), Apistela (Olbia), Antica Caresi (Olbia), Oleificio Gallura (Berchidda), Nosts (Oristano) e Veghu (Bidonì).