Nuova ordinanza di acqua non potabile a Olbia: ecco dove

I risultati delle analisi effettuate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione nella subrafrazione di Mamusi parlano chiaro : i valori dell'acqua relativi ai parametri consentiti per il consumo umano sono fuori norma. In particolare si tratta del superamento Coliformi Totali ed Escherichia Coli. Per questo motivo il sindaco ricevuta la comunicazione dell'Asl ha immediatamente firmato l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua erogata nella subfrazione di Mamusi per fini alimentari.