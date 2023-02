Cinque donne straordinarie danno vita ad “Elements” per la salvaguardia del Pianeta

OLBIA. Riconnettere le persone alla natura. Per una rinnovata consapevolezza: Il nostro Pianeta è in serio pericolo. Ed è sul binario di questi presupposti che si sono incontrate cinque donne straordinarie che hanno dato voce ai quattro elementi della natura: Acqua, terra, aria, fuoco per il nuovo podcast “Elements”prodotto da Mondadori Studios per promuovere pratiche attive per la salvaguardia della Terra. Mariasole Bianco scienziata, esperta di conservazione dell’ambiente marino, fondatrice e presidente di Worldrise è anche l’ideatrice di questo progetto, la zoologa Mia Canestrini, la fisica meteorologa Serena Giacomin, l’ambientalista e forager Valeria Margherita Mosca e l’esperta di comunicazione Chiara Sgarbi, ideatrice del profilo @chiara_sui_libri fanno parte del team che accompagnerà gli ascoltatori nel magico mondo della natura e dei pericoli che corre. Quattro esperienze e campi lavorativi estremamente diversi per cinque però accomunate dallo stesso intento: la divulgazione. Perché convinte che attraverso la conoscenza si possa arrivare ad invertire l’ordine pericoloso delle cose. ll primo dei cinque episodi, dal titolo Acqua, è stato appena pubblicato sulle piattaforme di streaming musicale e

Ed è sul binario di questi presupposti che si sono incontrate cinque donne straordinarie che hanno dato voce ai quattro elementi della natura: Acqua, terra, aria, fuoco per il nuovo podcast “Elements”prodotto da Mondadori Studios per promuovere pratiche attive per la salvaguardia della Terra.scienziata, esperta di conservazione dell’ambiente marino, fondatrice e presidente di Worldrise è anche l’ideatrice di questo progetto, la zoologaideatrice del profilo @chiara_sui_libri fanno parte del team che accompagnerà gli ascoltatori nel magico mondo della natura e dei pericoli che corre. Quattro esperienze e campi lavorativi estremamente diversi per cinque però accomunate dallo stesso intento: la divulgazione. Perché convinte che attraverso la conoscenza si possa arrivare ad invertire l’ordine pericoloso delle cose. ll primo dei cinque episodi, dal titolo Acqua, è stato appena pubblicato sulle piattaforme di streaming musicale e disponibile su Spotify . La voce narrante, in questa prima delle cinque puntate, è quella della scienziata Mariasole Bianco, volto noto del programma Kilimangiaro di Rai3, presidente di una delle associazioni più attive nel campo della promozione di pratiche “positive” per la tutela del mare: Worldrise.





Una puntata di notevole ispirazione, certamente da non perdere e dedicata all’Oceano e all’importanza che il mare riveste nella vita quotidiana di qualsiasi individuo. Gli oceani occupano, infatti, il 71% della superficie terrestre e sono la linfa vitale del nostro pianeta. Questo immenso velo blu, come spiegato dalla Bianco nel podcast, ci dona più della metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbe un terzo dell’anidride carbonica da noi prodotta, regola il clima ed è una fonte di sostentamento per miliardi di persone. «Elements si fa portavoce dell’importanza di salvaguardare la natura e i suoi elementi fondamentali - ha commentato la Bianco - , che sono dentro ognuno di noi e che, se messi in pericolo, ci rendono fragili tanto quanto il nostro Pianeta. Nell’acqua, nel fuoco, nell’aria e nella terra ritroviamo quell’energia vitale che ci dà la forza di agire e, attraverso le voci di donne straordinarie che si occupano di scienza e divulgazione, possiamo imparare a conoscere la natura e a prendercene cura».







Elements entra così a far parte della collezione Originals della Mondadori Studios, un nuovo progetto del Gruppo Mondadori per rafforzare la propria presenza nel mercato podcast. Le puntate sono messe a disposizione gratuitamente e mostreranno quanto gli elementi naturali siano intrecciati con le vite umane e quanto sia importante promuovere un cambiamento positivo di cui l’essere umano è in grado di generare. Worldrise è un'associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione, molti dei quali sviluppati proprio in Sardegna a Golfo Aranci



per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo. Promuove il cambiamento necessario a costruire un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.

