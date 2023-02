A La Maddalena arriva il nuovo medico di medicina generale

Per le visite domiciliari gli utenti potranno contattare direttamente la dottoressa Ferrarini al di fuori degli orari di attività ambulatoriale al numero 379 2529007. In alternativa, negli orari di ambulatorio i pazienti potranno inviare un messaggio whatsapp o sms per poi essere richiamati.La reperibilità viene garantita solo per le urgenze allo stesso numero di cellulare, dalle 8.00 alle 20.00. È attiva anche la mail marilena.ferrarini@aslgalura.it.

Da lunedì 27 febbraio la dottoressa Marilena Ferrarini, specialista in Microbiologia e Virologia, andrà a ricoprire l’incarico di Medico di Medicina Generale a La Maddalena in seguito all’espletamento della procedura di avviso pubblico indetta dalla Asl Gallura. I pazienti che erano in carico alla Dottoressa Annamaria Dina Donaera saranno trasferiti d’ufficio al nuovo medico, che eserciterà nell’ambulatorio della Casa della Comunità situata in località Padule.Le visite saranno effettuate solo su prenotazione al numero 0789 791296. L’ambulatorio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.