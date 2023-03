Anche i Black Eyed Peas al Red Valley Festival di Olbia

RED VALLEY FESTIVAL 2023 – LINE UP:

Ci saranno anche loro:Una delle band più famose al mondo che a sorpresa prenderà parte al Red Valley Festival 2023 a Olbia. Una kermesse musicale che sta crescendo di settimana in settimana e che già l’anno scorso aveva fatto registrare un successo senza precedenti. I nomi di quest’anno erano già di altissimo livello conMa quello dei Black Eyed Peas è sicuramente il colpaccio degli organizzatori che in questo modo alzano il livello del Festival assicurandosi la band californiana vincitrice di ben sei Grammy Awards e protagonista anche di una delle serate del Festival musicale di San Remo. Non è la prima volta che i Black Eyed Peas sbarcano in Sardegna, l’ultima volta infatti risale al 12 agosto del 2017 quando gli artisti si erano esibiti in una delle cene di gala del Cala di Volpe. Un concerto a porte chiuse e dal costo stellare per non dire proibitivo. Ma quello del Red Valley sarà tutta un’altra storia. Black Eyed Peas hanno stabilito record da capogiro, con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti,e l’headlining del Super Bowl 2011, confermandosi un fenomeno musicale che ancora oggi riscuote grande successo a livello mondiale e che fa scendere una lacrima ai più nostalgici.La band statunitense viene consacrata globalmente nel 2003 con l’album “Elephunk” (oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo) e i singoli “Where Is the Love?”, “Shut Up” e “Let's Get It Started”, con il quale vincono il loro primo Grammy Award nel 2005. Seguono poi altri dischi di successo: da “Monkey Business” (2005), accompagnato dai singoli “Don't Phunk with My Heart” e “My Humps” (con cui vincono rispettivamente due Grammy nel 2006 e 2007), all’album dai ritmi dance-pop “The E.N.D” (2010), con i singoli più famosi “I Gotta Feeling” e “Boom Boom Pow” che assegnano alla band altri due Grammy; infine “The Beginning” (2011), l’ultimo lavoro con la storica cantante Fergie che contiene la hit “The Time (Dirty Bit)” con oltre 10 milioni di copie vendute.DAY 1 (12/08): GUÈ - LAZZA – T.B.A.DAY 2 (13/08): PINGUINI TATTICI NUCLEARI – T.B.A.DAY 3 (14/08): BLACK EYED PEAS – SFERA EBBASTA - T.B.A.DAY 4 (15/08): PAUL KALKBRENNER - T.B.A.RADIO 105 È LA RADIO UFFICIALE DEL FESTIVAL