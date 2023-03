Oggi a Palau si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle donne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oggi, sabato 11 marzo a Palau si parlerà di donne delle istituzioni e delle forze di polizia. Di quelle che ce l’hanno fatta. Per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle donne. Ne parleranno la professoressa Liliosa Azara docente del corso di Storia delle donne dell’Università Roma Tre alle 17 nel centro di Documentazione del Territorio. Al dibattito, aperto a tutti, porteranno le proprie esperienze la dott.ssa Fusto ed alcune rappresentanti delle forze dell'ordine locali. L’incontro sarà moderato dal giornalista Claudio Inconis. Patrocinata dal Comune, verrà festeggiata la ricorrenza sabato 11 marzo, prendendo spunto dal libro di Liliosa Azara "Un nuovo Corpo dello Stato - la Polizia femminile in Italia (1961-1981)”. La Azara originaria di Palau è autrice di numerosi libri, tra cui: “L’uso politico del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione” (Carocci 2017) e “I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-68)” (Donzelli 2018). L’evento culturale riguarda il tema delle “donne che ce l’hanno fatta” o che hanno contribuito ad un cambiamento sociale, promuovendo l’emancipazione femminile in un’ottica di uguaglianza e di parità di genere.