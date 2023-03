Global Money Week, al Community Hub un incontro sull'educazione finanziaria

Il Global Money Week è l’evento annuale promosso dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani fin dall’età prescolare sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità. Dal suo avvio, nel 2012, la manifestazione ha raggiunto oltre 50 milioni di giovani in 176 Paesi. Dal 2021 il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, coordina questa iniziativa per l’Italia.





L’evento ha l’obiettivo di affrontare il tema dell’educazione finanziaria e di far conoscere ai partecipanti gli aspetti più importanti del sistema economico-finanziario, attuare una corretta gestione del proprio patrimonio finanziario, promuovere una cittadinanza finanziaria consapevole e una cultura della legalità. Sarà inoltre l’occasione per i partecipanti di confrontarsi con esperti e docenti qualificati. Al termine della conferenza saranno consegnati gli attestati di partecipazione.





Saranno relatori dell’evento il dott. Paolo Maggini, consigliere senior della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e componente del comitato editoriale di Sassari di Giurimetrica; il dott. Gianfranco Sanna, presidente dell’Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. Rialziamoci Italia Olbia-Tempio.





L’incontro è aperto al pubblico e gratuito. Si suggerisce comunque, per questioni organizzative, di voler comunicare la propria adesione contattando il Community Hub, chiamando il numero 345 9990314, o scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il tema dell’educazione finanziaria è al centro del nuovo appuntamento con Visioni Positive, il ciclo di incontri nei quali la comunità si confronta per discutere insieme. L’iniziativa si inserisce all’interno della Global Money Week (GMW) ed è patrocinato dalla Rivista Giurimetrica, specializzata in diritto degli intermediari finanziari. L’appuntamento è per domani 21 marzo dalle 15 alle 18 presso il Community Hub di Olbia in Via Perugia, 3.Al termine dell’incontro si terrà un aperitivo di comunità nel quale i partecipanti potranno stare insieme e condividere un momento convivale nel ristocaffè del Community Hub.