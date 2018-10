Incidente mortale ad Arzachena, perde la vita un 18enne di Ittiri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un ragazzo di 18 anni, Gianluca Simula, è morto nella notte in un incidente stradale sulla circonvallazione di Arzachena. Il ragazzo, di Ittiri, stava percorrendo intorno alle 3 di notte la circonvallazione a bordo della sua Fiat Punto, quando ha perso il controllo dell’autovettura ed è finito fuori strada. L’auto si è ribaltata e il giovane è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Il 18enne lavorava in Costa Smeralda come cameriere in una delle strutture della zona.