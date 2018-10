In arrivo l'Ajò Classic a Culuccia tra windsurf, sport e divertimento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anche quest’anno, in Sardegna, con la splendida cornice del nostro ambiente e la condizione estiva di questo fine stagione… quando nel sole il vento e la natura incontaminata si fondono in un mare di colori di vele e tavole che sfrecciano nelle acque splendide tra la baia di Porto Liscia/Culuccia e l’isola di Spargi, nei giorni 1, 2, 3, 4; novembre ci sarà l’edizione 2018 dell’Ajò Classic. Dopo i successi delle edizioni precedenti, tra Santa Teresa Gallura e Palau ritorna l’evento che farà da chiusura di stagione per tutto il movimento WINDSURF con la presenza di circa 100 atleti, manifestazione aperta a tutti, non competitiva, una festa del windsurf che come ogni anno darà la possibilità a tutti i comuni mortali di potersi confrontare con atleti di altissimo livello nazionale ed internazionale. Quattro giorni di adrenalina pura e divertimento con sfide e giochi all’ultima boa, foil, slalom, long distance town-in, speed, dimostrazione di utilizzo droni.Quest’anno l’Ajò Classic ospiterà anche la 5° ed ultima Tappa del Campionato Zonale(III° Zona – FIV SARDEGNA) della Classe Windsurf Techno 293 consacrando; in Campioni i giovani più forti in Windsurf del Panorama Regionale. Come ogni anno non mancheranno i Big del panorama windsurfistico. Ricordiamo che la manifestazione si svolgerà, nei giorni, come ogni anno; nella prima settimana di novembre 2018, precisamente il 1,2,3,4; nello splendido tratto tra la Baia di Porto Liscia, Spargi e Porto Pollo(la Long-distance: partenza lato ponente spiaggia Porto Liscia doppiaggio meda Secca Corsara e arrivo lato di levante dell’istmo di Isuledda(Isola dei Gabbiani) Porto Pollo o viceversa in base alle condizioni meteo marine; sarà possibile regatare dalle ore 10:30 alle ore 17:00). Nel bellissimo scenario delle Bocche di Bonifacio e l’Arcipelago della Maddalena, sono previste circa mille presenze al giorno, visti i successi ed i numeri degli anni scorsi, di cui circa i 2/3 provenienti oltre-Tirreno; così afferma Stefano Pisciottu(Steddu) organizzatore dell’evento e Presidente del Porto Liscia Club, grazie a queste iniziative è più facile trasmettere valori come la bellezza, il rispetto per la natura, la libertà di movimento e di espressione, nonché un ottimo esempio di allungamento di stagione con un evento turistico-sportivo…il cosiddetto “Turismo Attivo, oltre ad i giochi per i più piccoli…Culuccia è un’oasi faunistica permanente situata nell’estremità occidentale di Porto Liscia. La sua splendida spiaggia è stata più volte teatro di competizioni ad alto livello: da circa un decennio oltre ad essere sede della più partecipata long-distance di Windsurf in Italia ospita Competizioni Nazionali ed internazionali di Windsurf.