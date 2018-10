Alle 18 Brindisi-Dinamo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Non si ferma la Dinamo Banco di Sardegna che, rientrata giovedì da Leicester, ieri mattina è partita verso Brindisi: i giganti sono attesi in Puglia per la seconda sfida in trasferta del campionato LBA. Una sfida mai banale quella con la New Basket, un match e una rivalità che affondano le radici fin dai tempi della Legadue, quando Sassari e Brindisi si affrontarono a viso aperto nella stagione 2009-2010 staccando entrambe il biglietto per la massima serie. Gli uomini di Vincenzo Esposito affrontano una squadra profondamente rinnovata, guidata da coach Frank Vitucci. La palla a due della sfida di oggi sarà alzata alle 18: diretta su Eurosport Player.L’avversaria: New Basket Brindisi. Il club pugliese del presidente Nando Marino ha messo in atto una vera rivoluzione costruendo la squadra ex novo e ripartendo dalla conferma in panchina di coach Frank Vitucci, a Brindisi dal dicembre 2017 quando arrivò per sostituire l'esonerato Sandro Dell'Agnello La Happy Casa ha un gruppo completamente nuovo: le chiavi della squadra sono affidate al play Wes Clark, coadiuvato dalla guardia Adrian Banks, rientrato in Italia dopo l’esperienza all’Hapoel Tel aviv, e l’ex Cantù Jeremy Chappell. Nello spot di ala c’è esplosivo Tony Gaffney, anche lui la passata stagione in Israele con Banks, mentre chiude il quintetto il centro John Brown, chiamato al salto nella massima serie dopo la stagione a Treviso. Dalla panchina coach Vitucci può contare sui backup Erik Rush e Jakub Wojciechowski, lo scorso anno a Capo d’Orlando, insieme a una nutrita pattuglia italiana di giocatori che lo scorso anno hanno militato nella seconda lega. Si tratta di Nicolò Cazzolato, Riccardo Moraschini e Alessandro Zanelli. La squadra pugliese ha chiuso un precampionato da 10 vittorie in altrettante gare disputate; nella 1° giornata hanno affrontato i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano cedendo al Mediolanum Forum mentre alla prima in casa hanno battuto la VL Pesaro.Diretta in Club House. La partita di oggi sarà trasmessa in diretta nella Club House societaria di via Nenni, a Sassari: Ico, Samuele e tutto lo staff vi aspettano per vivere il match con Brindisi nel cuore della tifoseria biancoblu.