Ecco i convocati per la sfida di stasera Carrarese-Olbia

C'è voglia di fare bene, di tornare in Sardegna con un bottino prestigioso, di battere la Carrarese per dare slancio e consolidare le proprie certezze. L'Olbia ha dato inizio questo pomeriggio alla seconda sortita stagionale in terra toscana. Oggi, alle 20.30, al "Mannucci" di Pontedera i bianchi faranno visita alla capolista del girone A.Una sfida probante e per questo affascinante. Contro una delle corazzate del girone, l'Olbia di mister Filippi intende dare continuità al grintoso pareggio interno di mercoledì. L'intensa seduta di rifinitura svolta nella mattinata alla Basa ha concluso una tre giorni di lavoro finalizzata ad arrivare pronti e carichi sotto tutti i punti di vista.Buone notizie arrivano dall'infermeria, decisamente meno affollata rispetto alle passate settimane. Tra i 22 convocati da mister Filippi figura infatti anche Jherson Vergara, unitamente all'ultimo arrivato in famiglia Matteo Calamai.Di seguito l'elenco completo dei Guardiani del Faro convocati per la trasferta:PORTIERILuca CROSTA, Leonardo MARSON, Maarten VAN DER WANTDIFENSORIGabriele BELLODI, Matteo COTALI, Francesco CUSUMANO, Luca IOTTI, Simone PINNA, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Jherson VERGARACENTROCAMPISTIRoberto BIANCU, Matteo CALAMAI, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Joseph TETTEH, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTIDamir CETER, Antonio MARTINIELLO, Roberto OGUNSEYE, Daniele RAGATZU, Yuri SENESI