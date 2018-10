Ritrovati i due naufraghi dispersi in mare a 50miglia da La Maddalena ***VIDEO***

OLBIA. La barca dispersa in mare partita dalla Toscana che la Guardia Costiera cercava è affondata. Ma i due uomini che erano a bordo sono stati messi in salvo dalla motovedetta Cp273 della Direzione Marittima di Olbia. I due, uno di Olbia e l'altro di La Maddalena, si trovavano a bordo di una zattera di salvataggio a circa 5o miglia dall’Isola di La Maddalena a avrebbero trascorso ben due giorni e due notti in balia delle onde. Uno dei due naufraghi è stato soccorso tramite elicottero e trasportato direttamente in ospedale, l'altro è stato trasportato dalla motovedetta Cp273. Dalle prime informazioni pervenute alla Sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia, coordinata dal Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, sembrerebbe che l’imbarcazione di circa 14 metri sia affondata a seguito di infiltrazioni d’acqua nello scafo.





I due naufraghi sono visibilmente scossi, ma coscienti ed è in corso il trasporto tramite elicottero in ospedale a Olbia. In azione le motovedette CP 273, CP 306, CP 894, l’elicottero NEMO 07 e l’aereo MANTA 01 della Guardia Costiera. L’imbarcazione aveva lasciato Porto Ercole in Toscana per dirigersi a La Maddalena, ma dopo l’affondamento i due hanno fatto perdere ogni contatto. I parenti preoccupati hanno immediatamente allertato la Guardia Costiera.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione