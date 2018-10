Domani alle 14.30 la sfida Olbia-Arezzo

OLBIA. E ora non ci si vuole proprio fermare. Dopo la caparbia e spettacolare <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1248/strepitolbia" class="targetBlank">vittoria contro la Carrarese, è un'Olbia che vuole trasformare l'entusiasmo in benzina quella che sta preparando la prossima battaglia di campionato che la vedrà opposta, domenica 28 ottobre alle 14.30, nientemeno che alla vicecapolista del girone che in classifica vanta 4 lunghezze di vantaggio (14 a 10).

Al "Nespoli" arriva l'Arezzo, compagine quadrata ed esperta reduce dal 2-0 inflitto all'Albissola che ha riscattato prontamente l'unico ko registrato sinora in campionato, quando sul campo della Juventus U23 gli amaranto sono usciti sconfitti per 3-1. Un attacco cinico e una difesa solida, queste le armi e i baluardi sui quali l'Olbia di mister Filippi sta lavorando minuziosamente per farsi trovare pronta al nuovo big match che il calendario impone sul cammino.

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio articolatasi in una partitella contro la squadra Berretti per chi non è sceso in campo a Pontedera e lavoro di scarico per gli altri, i bianchi sono tornati in campo quest'oggi con una doppia sessione di lavoro volta ad esercitare e fissare i contenuti tecnico-tattici sui quali Pisano e compagni saranno chiamati a misurarsi domenica. <span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">La squadra è apparsa tonica, motivata e in piena fiducia. <span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">C'è voglia di continuare a correre e con la spinta del pubblico olbiese ci si sente ancora più forti.

La Società fa sapere che è iniziata questo pomeriggio la prevendita dei tagliandi per la sfida contro l'Arezzo. I biglietti sono acquistabili online e presso i punti vendita autorizzati CiaoTickets, mentre il giorno della gara il botteghino dello stadio sarà aperto dalle ore 12.30.