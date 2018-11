Torneo Berretti, l'Olbia vince 2-1 sull'Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sul campo di Luogosanto, l'Olbia vince con merito una sfida dominata in lungo e in largo malgrado il risultato finale (2-1) forse non gratifichi appieno gli sforzi e la qualità prestativa dei bianchi di mister Testoni, capaci di disputare un primo tempo di ottimo livello a cui ha fatto seguito una ripresa giocata, in controllo, su ritmi sensibilmente più bassi.Per tutta la prima frazione l'Olbia colleziona occasioni e calci d'angolo, mentre nella ripresa, Cannas va vicino al tris centrando il palo al 70'. All'85', invece, arriva il punto della bandiera dei padroni di casa che trasformano con Scarcia il calcio di rigore che vale il definitivo 1-2.Con questo successo l'Olbia sale dunque a quota sette punti in classifica. A ridosso dell'ambita zona playoff del girone C.ARZACHENA: Esposito, Fenu (57' Serra), Asara, Alias (67' Cirigliano), Patta, Bazzu, Paiano (67' Pola), Aisoni, Scarcia, Puddu (Pileri), Persico (57' Nedea). A disp.: Marras P., Marras E., Casalloni, Magari. All.: Alberto AveriniOLBIA: Piga, Occiganu, Vitiello, Cusumano, Pitzalis, Melgari (65' Derosas), Corda, Mula, Occhioni, Cannas, Agostinelli (57' Melis). A disp.: Achenza, Mura, Vacca, Silvia, Cassitta, Demarcus, Floris. All.: Riccardo TestoniARBITRO: Andrea Virgili (Olbia). Assistenti: Pietro Fae (Ozieri) e Lorenzo Giordano (Olbia)MARCATORI: 12' Corda, 25' Agostinelli, 85' rig. Scarcia (A)AMMONITI: Bazzu, Aisoni, Mula (O)NOTE: Recupero: 0' pt, 4' st; Angoli: 1-7