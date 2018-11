Ecco i convocati di Arzachena-Olbia in programma domani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Vigilia di campionato, vigilia di Arzachena-Olbia. Durante la settimana la squadra si è allenata in maniera ottimale rispettando in maniera scrupolosa il programma di lavoro pianificato dallo staff tecnico. L'obiettivo è quello di dare ulteriore continuità alla striscia positiva inaugurata con l'Alessandria e proseguita con Carrarese e Arezzo. I bianchi sono concentrati e sereni, pronti a dare battaglia per avere la meglio contro l'avversario biancoverde.Conclusa la seduta di rifinitura sul campo della Basa, il tecnico dei bianchi Michele Filippi ha diramato l'elenco dei Guardiani del Faro convocati per la trasferta di domani alle 20:30 al "Biagio Pirina". Confermata la stessa truppa di sette giorni fa. Di seguito l'elenco completo:PORTIERILuca CROSTA, Leonardo MARSON, Maarten VAN DER WANTDIFENSORIGabriele BELLODI, Matteo COTALI, Francesco CUSUMANO, Luca IOTTI, Simone PINNA, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Jherson VERGARACENTROCAMPISTIRoberto BIANCU, Matteo CALAMAI, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Joseph TETTEH, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTIDamir CETER, Antonio MARTINIELLO, Roberto OGUNSEYE, Daniele RAGATZU, Yuri SENESI