Venerdì sciopero di piloti e assistenti di volo Air Italy

Venerdì 9 è previsto, per quattro ore, lo sciopero dei dipendenti Air Italy che incroceranno le braccia. Piloti, assistenti di volo chiedono alla compagnia il rispetto e l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo che sarebbe fermo al 2016. Lo sciopero è stato indetto da tutte le sigle sindacali, Cgil, Uil, Ugl e Cisl e non ha lo scopo di creare disagi, ma dare un segnale all'azienda per l'adeguamento dei contratti agli altri colleghi che operano nella compagnia.