Pubblicata la graduatoria per il reddito di incusione sociale

L’Assessore alle Politiche Sociali Simonetta Lai, rende noto che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n. 4325 del 14/11/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari del Programma Regionale R.E.I.S., reddito di inclusione sociale.Luogo e orario di consultazione:La graduatoria sarà consultabile esclusivamente dagli interessati, previa presentazione del documento di identità e del codice fiscale, presso i seguenti servizi:- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18- sabato dalle ore 9 alle ore 12.30.Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore16 alle ore 18.Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e lunedì e mercoledì dalle 16 alle18.Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Politiche Sociali (tel. 0789/52172).