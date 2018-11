Sport terapia con i cavalli, aperti i termini per partecipare al progetto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Olbia, in qualità di comune Capofila del PLUS, informa i cittadini residenti a Olbia dell’apertura termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione del progetto di sport terapia attuato in cooprogettazione con l’Associazione Sportivo Dilettantistica Equestre Fausto Noce con sede a Olbia. I destinatari del progetto dovranno essere in possesso di certificazione di disabilità fisica e psichica, ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104/92;Non potranno presentare istanza di partecipazione i soggetti già beneficiari della L. R. 162/1998 per prestazioni di socializzazione di tipo sportivo come da piano personalizzato finanziato dalla RAS; Le istanze dovranno essere inoltrate a decorrere dal 16 al 24 novembre 2018 e comunque fino alla copertura dei posti disponibili, presso la sede dell’ Associazione Sportiva Equestre località Chentu Accas ( fronte Saline) dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19 tel 342 7646418 oppure 327 4554238 o trasmettendole via pec al seguente indirizzo asdfaustonoce@pec.itIl modulistica per l’istanza è reperibile presso :- Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center per informazioni recapito telefonico 0789 52172dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00;- Servizio Informacittà – Località Molo Brin per informazioni recapito telefonico 0789 25139 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00 sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o la sede comunale di Via Dante, per informazioni recapito telefonico 0789 24800 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00.- Centro Disabilità Globale via Vela n. 28 per informazioni recapito telefonico 0789 206036 dal lunedi al venerdi ore 10,30-13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 .Qualora le istanze siano superiori al numero dei posti disponibili si provvederà a redigere graduatoria in funzione dell’ordine di recepimento delle istanze .