© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha appena emesso il bollettino meteo per rischio idrogeologico criticità moderata in tutta la Gallura per la giornata di domani. Le previsioni meteo, infatti, fotografano per domani una giornata con rovesci temporaleschi piuttosto intensi dalle 10 di domani mattina. Massima allerta però per le ore pomeridiane dalle 16 alle 20 quando sono previste piogge consistenti.