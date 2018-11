Ampliamento cimitero civico ad Arzachena, nuovo progetto da un milione di euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

di famiglia assegnate secondo le tariffe approvate dalla giunta municipale lo scorso 15 novembre con il documento unico che riordina tutte le disposizioni relative al cimitero civico di Arzachena."Il Comune progetta. Il privato realizza – dichiara il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. Con il nuovo progetto e la delibera di riorganizzazione degli indirizzi diamo una svolta alla programmazione in materia cimiteriale, riducendo le incombenze a carico dei cittadini e creando nuovi spazi armoniosi e ordinati dove ricordare i nostri cari defunti".Il servizio lavori Pubblici del Comune insieme ai tecnici esterni incaricati hanno ridisegnato il futuro dell’area cimiteriale di cui una prima parte è stata comunque realizzata con anticipo di fondi comunali..Tra i criteri di assegnazione delle aree messe a bando per le tombe di famiglia rientrano l’età del richiedente, il numero di componenti il nucleo familiare, la decorrenza della residenza, la presenza di salme di familiari in altri cimiteri comunali.Le tariffe per i loculi variano a seconda della posizione e sono concessi per un periodo di 30 anni. I loculi pubblici in prima fila dal basso saranno assegnati a 1.000 euro, quelli in seconda fila dal basso a 1.200 euro, quelli in terza fila dal basso a 800 euro, quelli in quarta fila dal basso a 600 euro. Le tariffe per le fosse di inumazione variano da 150 euro per 10 anni a 200 euro per 30 anni. La tariffa per le aree delle tombe di famiglia è unica e pari a 9.250 euro per 90 anni.Un’ultima novità riguarda le sepolture in cessione gratuita. Sono 12 le fosse di inumazione previste a favore di soggetti indigenti e 155 gli ossari da cedere gratuitamente. .