Campionato regionale pony endurance a Tempio Pausania, ecco com'è andata

Con la regola di tener conto solamente dei tre migliori risultati più un bonus per la finale, la categoria “Elite” è andata a Giulia Delinna in sella a Rebelde con un totale di 193 punti grazie a quattro primi posti compreso quello della prova di Tempio. A 172 punti si è fermata Linda Pilla con Tesoro del Golfo ed a 168 Martina Berluti con Corallo per un podio tutto al femminile. Nella categoria B ancora una Delinna protagonista: Claudia, anche lei con Rebelde, ha preceduto Giovanni Sini con Osilesu e Laura Bellinzis con Oregon de la Corte. Per Claudia, undici anni, 190 punti e ben quattro primi e un secondo posto! Serena Pintore con Spirit del Golfo, Sofia Cabras con Joy e Giorgio Cattaneo con Silver sono i primi tre della classifica della categoria A, invece l’Avviamento ha premiato Gabriele Sghembroni con Rosina, primo davanti ad Erica Alias con Toner ed a Giulia Guaraglia con Gigante.E’ stata una bella giornata di sport a Tempio con i ragazzi seguiti dai familiari e da un pubblico formato anche da non addetti ai lavori. Al termine medaglie per i primi tre di ogni categoria, premiati da Anna Teresa Vincentelli, referente per l’Endurance della Fise regionale, e premi per tutti gli altri partecipanti consegnati dal Sindaco di Tempio Andrea Biancareddu.Diversi i ragazzi sardi presenti, tutti tesserati per il circolo Li Nibbari di Santa Teresa di Gallura: nella CEN B/R 80 km ottimo secondo posto per Pietro Roberto Cattaneo con Teodora by Noa, nella CEN A 53 km seconda posizione anche per Martina Berluti con Unuburghesu e quinta per Lorenzo Cambedda con Solitario del Golfo, nella Debuttanti 26 km quinta posizione per Cristiana Atzori con Udinì.