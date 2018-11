Sabato colletta alimentare per i poveri a Olbia, si cercano volontari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 24 novembre, anche ad Olbia, giornata della colletta alimentare , come in circa 13mila punti vendita aderenti su tutto il territorio nazionale, dove ognuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. La Colletta Alimentare è diventata un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero.Come ogni anno, però, per cercare di mantenere tutti i presidi nei vari centri commerciali – sempre in crescita come numero – gli organizzatori hanno bisogno dell'aiuto di tanti volontari che offrano un turno completo o di mezza giornata e di adulti che si offrano di fare da capoequipe (la figura di coordinamento).Daniele Derosas, il Coordinatore dell'evento ad Olbia fa un appello: “Se volete partecipare anche come volontari, ed offrire un turno nel Centri Commerciali di OLBIA, chiamateci a questi numeri: Daniele 3316085145, oppure Filippo 3479808044. Se vuoi fare il volontario alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare? Compila il form a questo linkhttps://www.collettaalimentare.it/partecip