Domani a Olbia mostra mercato delle macchine fotografiche usate e da collezione

Domani, domenica 25 novembre, sarà allestita la mostra-mercato di fotocamere vecchie, usate e da collezione. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del settimo festival popolare della fotografia "Storie di un attimo", organizzato dall'associazione Argonauti e in corso fino al 3 dicembre. La mostra, allestita dalle 9 alle 13 nella Galleria del Corso in corso Umberto, rappresenta un luogo dove scambiare o acquistare a prezzi molto contenuti oggetti curiosi e rari. Questa sera, invece, incontro con il fotografo Nanni Angeli, in programma oggi alle 19 al Civico 33 di corso Umberto.