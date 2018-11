Olbia, pubblicato esito bando per contributi alluvione 2015 ai privati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Olbia la determinazione con l’esito dell’istruttoria relativa al contributo ai soggetti privati che hanno subito danni durante gli eventi calamitosi del 2015. Fino a giovedì 29 novembre è possibile presentare eventuali osservazioni. Dopo questa data, il Comune invierà l’elenco dei soggetti che hanno diritto al contributo alla Regione Sardegna per i successivi adempimenti.«Ci auguriamo in una accelerazione della procedura rispetto all’alluvione 2013. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – I soggetti che hanno subito danni sono fortunatamente in numero minore e la procedura amministrativa è stata consolidata durante la precedente esperienza».