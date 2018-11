Questa sera Italia-Lituania di basket

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tra le file azzurre c’è l’ala della Dinamo Banco di Sardegna Achille Polonara, impegnato da lunedì nel ritiro di Brescia: stasera gli Azzurri affronteranno la Lituania, unica formazione del gruppo J già qualificata al Mondiale in programma la prossima estate in Cina.“Affrontiamo la sfida con la Lituania che è da sempre la nostra bestia nera, visto che non siamo mai riusciti a batterli _commenta Achille_. In questi giorni abbiamo lavorato bene nonostante il poco tempo per preparare la partita e non vediamo l’ora di scendere in campo. Ci teniamo a partire bene e centrare la qualificazione, sicuramente stasera il pubblico del PalaLeonessa ci darà un grande aiuto”.I convocati. Ieri è stata diramata la lista dei 12 convocati per la sfida di stasera, insieme ad Achille Polonara anche il capitano Pietro Aradori, Alessandro Gentile, Paul Biligha, Luca Vitali, Ariel Filloy, Giampaolo Ricci, Awudu Abass, Stefano Tonut, Michele Vitali, Christian Burns e Brian Sacchetti., a settembre si è aperto il secondo round. Dalla prima fase si sono qualificate 24 squadre che disputano il secondo round con due finestre in programma nel 2018: la prima si è svolta lo scorso 30 agosto, mentre ieri è iniziata la seconda. Un’ultima finestra è in programma a febbraio 2019. Dal secondo round saranno selezionate le prime tre squadre di ogni gruppo definendo così le 12 partecipanti europee che prenderanno parte alla Fiba Basketball World Cup in Cina in programma dal 31 agosto al 19 settembre 2019. Ai mondiali parteciperanno 32 squadre, 12 degli European Qualifiers, 7 degli Asian Qualifiers più la nazione ospitante, 7 team degli American Qualifiers e 5 degli African Qualifiers.Girone J. Sono già quattro le nazionali qualificate ai Mondiali in programma in Cina nel 2019: Lituani, Grecia, Germania e Repubblica Ceca. L’italia è al secondo posto del girone J con 6 vittorie e 2 sconfitte: in vetta c’è la Lituania mentre sotto gli Azzurri troviamo Polonia, prossima avversaria degli uomini di coach Sacchetti, Ungheria, Paesi Bassi e Croazia.