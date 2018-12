Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo tradurre convinzioni in risultati"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Se nelle tre partite disputate da quando sono tecnico dell'Olbia la squadra ha dimostrato di avere la forza di rimontare e non barcollare davanti alle difficoltà, oggi è giunto il momento di fare un passo in avanti. Se si colpisce per primi, nell'economia di una gara è decisamente meglio e questa Olbia ha i mezzi per riuscire in questo intento".Ci aspetta una gara impegnativa e dovremo affrontarla con il piglio di chi vuole fare risultato. La reazione avuta domenica contro la Pistoiese dopo aver subito un gol balordo dimostra che la squadra è viva e combattiva e ora vediamo la sfida con la Lucchese come la prima di una lunga serie che dovremo affrontare a dicembre. Serviranno l'apporto e la fame di tutti i giocatori".Cosa ci manca? Preferisco sottolineare quello che questa squadra ha dimostrato di avere: la strada intrapresa è quella giusta, nelle ultime tre gare si è raccolto meno di quanto le prestazioni abbiano detto, ma il gruppo è disponibile e in allenamento non si risparmia mai. Questo mi dà fiducia e vedere nei ragazzi la convinzione di poter risalire la china è il miglior segnale. Ora bisogna tradurre la convinzione in risultati".