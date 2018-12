Olbia, pubblicato elenco beneficiari rimborsi spese viaggio studenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, Dott.ssa Sabrina Serra, rende noto che con determinazione n.4656 del 06.12.2018 è stato approvato l’elenco provvisorio dei beneficiari e degli esclusi del bando “Rimborso delle spese di viaggio (abbonamenti) sostenute dagli studenti, residenti in Olbia, che hanno frequentato le scuole secondarie nell’anno scolastico 2017/2018”.L’elenco è consultabile nel:Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione, via Capo Verde n. 1 c/o Delta Center;Sito istituzionale dell’Ente - www.comune.olbia.ot.it, - Notizie;Albo pretorio on line ;Ufficio polifunzionale per il cittadino,Via Dante,1.Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro le ore 12.00 del 17 dicembre 2018. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione dal lunedì alvenerdì dalle 9.00 alle 13.00.Responsabile del procedimento Dott.ssa Caterina Fancello tel. 078952151 o all’indirizzo e-ma: cfancello@comune.olbia.ot.it