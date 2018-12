Allerta Meteo in Gallura per vento forte e mare in burrasca

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

in data odierna, con Avviso di Condizioni Meteo Avverse (Prot. n. 43743 dello 07.12.2018) comunica che a partire dalle ore 22:00 del 07/12/2018 e sino alle ore 23:59 del 09/12/2018specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei rilievi. Rinforzi sino a burrasca interesseranno la Gallura e le bocche di Bonifacio. Nella giornata di domenica (09/12/2018) continuerà la ventilazione forte nordoccidentale su vaste parti della regione, con le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi a essere maggiormente interessate. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali dell’isola. Tra domani (08/12/2018) e domenica (09/12/2018) le bocche di Bonifacio e il mar di Sardegna risulteranno agitati o molto agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte della Sardegna settentrionale e occidentale.prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.