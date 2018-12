© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ancora vento forte e mare in burrasca previsti per la giornata di domani. La protezione civile regionale ha appena emanato l'avviso di condizioni meteo avverse a partire da mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani. Nel pomeriggio la partita Olbia-Siena è stata rinviata per vento forte e anche gli eventi natalizi in programma al corso di Olbia previsti nel pomeriggio sono stati rinviati a causa del vento.