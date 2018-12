© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Domani a Olbia è stato convocato il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, presso la sede delle adunanze consiliari in Poltu Quadu alle ore 10. All’ordine del giorno le celebrazioni del 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948-2018). I lavori inizieranno in seduta informale, e si concluderanno in seduta formale per deliberare sull’Ordine del giorno.