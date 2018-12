Domani c'è Olbia-Juventus

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

una volta interrotta ufficialmente la partita, si è ritrovata ieri mattina sul campo del Geovillage per dare inizio alla mini-preparazione che porterà alla contesa di domani (ore 18:30) contro la "Vecchia Signora". Mister Carboni ha diretto una lunga e sostanziosa sessione di allenamento suddivisa in tre momenti. La truppa ha iniziato la seduta con un riscaldamento a secco completato da una serie di torelli per poi dividersi in due gruppi che si sono alternati tra palestra e lavoro tattico in campo. In chiusura, un nuovo lavoro aerobico ha introdotto la partitella finale.Due domeniche fa aveva interrotto la serie nera di cinque sconfitte consecutive andando a vincere di misura (1-0) sul campo della Pistoiese, mentre ieri si è vista superata in casa dal Pisa per 3-1. Squadra giovane come laboratorio impone e imprevedibile come la gioventù ha abituato a dimostrare, la Juventus U23 rappresenta per l'Olbia l'opportunità di tornare a gioire con risultato pieno davanti al proprio pubblico.Una sfida affascinante contro un club che, in questo momento, rappresenta il non plus ultra del pallone italiano in Italia e in Europa. Motivo in più, dunque, per togliersi una storica soddisfazione.