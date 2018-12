Reading educativo lunedì a Olbia dedicato ai bambini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia e dal Centro Servizi per la Famiglia – PLUS di Olbia.«Si tratta di un evento che, attraverso il racconto di alcuni brani e personaggi del libro “Pinocchio”, affronta le grandi questioni educative contemporanee quali la crisi familiare e la valorizzazione delle “famiglie risorsa”, affidatarie e adottive. – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Simonetta Lai - Il Centro per la Famiglia è un importante Servizio intercomunale del Distretto di Olbia finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali mediante azioni di sostegno delle relazioni familiari. Tra le attività rientrano le azioni di sensibilizzazione e di promozione dell’Affidamento Familiare».