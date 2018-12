Piano di Azione Pesca e Acquacoltura sostenibile nel Nord Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

il Flag, Agenzia di Sviluppo Locale Costiero, associa imprese di pesca e acquacoltura, i Comuni che vanno da Bosa a San Teodoro nel Nord Sardegna, Camera di Commercio e Associazioni di Categoria, Parchi Naturali e Aree Marine Protette. Il Presidente Benedetto Sechi, incontrando i soci, ha illustrato lo stato di salute del Flag, una situazione di ottimo equilibrio economico e finanziario, le attività in corso e quelle che prenderanno il via nel 2019.“A ospitare l’incontro è stato stavolta il Comune di Valledoria, partner del Flag” sottolinea Sechi,”in omaggio alla consuetudine che vede il Flag andare sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la coesione e la conoscenza reciproca dei partners, che oggi sono 59”. Nel suo saluto, il Sindaco di Valledoria, Paolo Spezziga, ricorda che il suo Comune è socio fondatore del Flag, e ne sottolinea il ruolo strategico in uno sviluppo locale sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Molti i cantieri aperti in questo ciclo di programmazione: i Comuni di Bosa, Castelsardo e Trinità d’Agultu, con l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, hanno presentato i progetti finanziati dall’Azione 2.1, Infrastrutture nei porti per migliorare i servizi ai pescatori, alaggio, varo, ormeggio, colonnine multiservizi attrezzate in banchina“Il Flag sosterrà l’istituzione di zone di ripopolamento di pesca nelle aree che lo richiederanno con l’assenso dei pescatori e Azioni di educazione ambientale e alimentare, in collaborazione con i Parchi Marini, scuole” continua Sechi ”azioni in cui crediamo molto e che caratterizzano il ruolo del Flag come agente di sviluppo territoriale ma anche come promotore di cultura e comportamenti responsabili da parte degli attori della filiera ittica”.il fondo europeo specifico per la pesca” conclude Sechi ”il Flag è partner del progetto PRISMAMED, gestione dei rifiuti nei porti di pescain area Flag, e percorsi di formazione e creazione d’impresa con Green & Blue Economy RAS e FSE; tra questi, il percorso per Manager di Rete per la Green & Blue Economy, una competenza complessa al servizio del sistema delle imprese e dello sviluppo locale”. Il Flag Nord Sardegna ha creato reti stabili di collaborazione con i GAL, i Gruppi di Azione Locale, con i quali condivide percorsi di sviluppo e progettualità. Infine, i soci hanno approvato il bilancio di previsione per il 2019 e il nuovo regolamento elettorale.