Alle 20.30 derby in Fiba Europ Cup tra Dinamo e Varese

Sassari e Varese si sono già incontrate nella seconda giornata di campionato, sempre al PalaSerradimigni e i giganti si erano imposti 71-60. La squadra allenata da coach Caja però è cresciuta molto collezionando scalpi importanti in campionato, dove siede al terzo posto in classifica dietro Venezia e Milano con 7 vittorie e 3 sconfitte, e ha passato agevolmente il turno in coppa, perdendo solo una sfida in regular season.Quella di stasera si annuncia un'altra grande battaglia per Devecchi e compagni: l'imperativo è combattere fin dalla palla a due, ripartendo dalla grinta e dalla concretezza vista in campo per 45' domenica contro Milano.L'avversaria: Pallacanestro Varese. Il club lombardo, guidato dal dicembre del 2016 da coach Caja, ha costruito un gruppo di esperienza: in cabina di regia c'è Ronald Moore, lo scorso anno a Pistoia alla corte di coach Esposito, mentre nello spot di guardia c'è Aleksa Avramovic, guardia serba e pretoriano del tecnico pavese alla terza stagione in Lombardia, insieme all'ala statunitense Thomas Scrubb, lo scorso anno alla Scandone Avellino, coadiuvato da Dominique Archie, tornato in Italia dove nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia dell'Orlandina. A chiudere il quintetto il centro classe 1988 Tyler Cain, al debutto in Italia. Dalla panchina coach Caja può contare sul supporto della nutrita e concreta pattuglia italiana con Matteo Tambone, tiratore mortifero, Pablo Bertone, il capitano Giancarlo Ferrero, Nicola Ferrari e Antonio Iannuzzi, pronto a dare solidità sotto le plance. Ieri il club ha annunciato la firma del giocatore belga Jean Salumu: guardia-ala classe 1990, ha iniziato la stagione a Sarkaya.