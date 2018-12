Olbia-Piacenza, dirige Miele

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Olbia-Piacenza, gara valida per la 18ª giornata di campionato in programma domenica allo stadio Nespoli (ore 14:30), è stata affidata al signor Davide Miele della sezione Torino che per l'occasione sarà assistito dai giudici di linea Patric Lenarduzzi di Merano e Orazio Luca Donato di Milano.Il fischietto piemontese, al suo quarto anno in organico alla CAN PRO e dunque tra i più esperti della categoria, vanta un record di 48 direzioni di gara in Serie C, una delle quali rimanda all'unico precedente in carriera con l'Olbia. Miele ha infatti diretto, nel corso dello scorso campionato, Olbia-Pistoiese, gara d'andata conclusasi sul risultato di 0-0.