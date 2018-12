Approvata graduatoria comparto sanitario Ats

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

raggiunto in seguito all'accordo siglato lo scorso quattro dicembre con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e con le Rsu aziendali, che oltre a valorizzare la trasparenza, la meritocrazia e l'esperienza dei lavoratori del comparto regolarizza un aspetto amministrativo che, in alcune Aree della Sardegna, era trascurato dal 2003.sia di semplificare e di uniformare il sistema di valutazione sia di eliminare le ingiustificate differenze retributive tra i dipendenti delle diverse aree.«Mi preme ringraziare il Dipartimento Risorse Umane e il Dipartimento di Staff, coordinati rispettivamente da Luciano Oppo e Paolo Tecleme, per a celerità del lavoro svolto - afferma il Direttore Amministrativo dell'ATS Sardegna, Stefano Lorusso. Con l'approvazione di questa graduatoria l'Azienda per la Tutela della Salute azzera finalmente le iniquità retributive tra le diverse aree territoriali e crea un nuovo standard uguale per tutti i dipendenti con lo stesso inquadramento contrattuale». L'accordo sulle fasce retributive, che in alcune regioni d'Italia ha richiesto molti anni per la sua deliberazione, nasce nel rispetto del Contratto collettivo nazionale.