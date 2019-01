Corso per barman in aeroporto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È quello che si terrà a Olbia, con sede all'aeroporto della Costa Smeralda, promosso da Formatica e che sarà destinato a venti giovani orientati a diventare operatori della ristorazione, con indirizzo “servizi di sala bar”.Il corso rilascia una qualifica europea di terzo livello e permette, al termine del triennio, di inserirsi nel mondo del lavoro o, per chi vorrà, riprendere gli studi dal quarto anno dell'istituto professionale. In tutto sono previste 2970 ore di attività, di cui 1500 di sperimentazione duale (apprendistato o alternanza scuola lavoro), ovvero 990 ore per ogni annualità.Le iscrizioni vanno presentate in modalità telematica entro il 31 gennaio sul sito della Regione Sardegna e/o attraverso il sito del Miur sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.Sicuramente innovativo e stimolante il metodo di apprendimento proposto: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo. Anche i dispositivi di protezione individuale verranno forniti durante il corso in modo completamente gratuito. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di 'gamification' (ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell'insegnamento), percorsi individualizzati e attività aggiuntive. A seguire i corsisti ci saranno dei tutor che sosterranno i ragazzi sia a lezione, sia nelle problematiche extra scolastiche.Per informazioni è possibile rivolgersi a Formatica scrivendo una mail all'indirizzo info@formatica.it, oppure contattando il numero 050-580187 (con orario 9-13 e 14.30-17.30 dal lunedì al venerdì). I promotori del corso saranno presenti all'evento annuale del POR FSE Sardegna 2014-2020 “Il talento incontra le opportunità. Alla scoperta dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”, in programma lunedì 14 gennaio dalle 10 alle 18.30 al Caesar's Hotel di Cagliari.